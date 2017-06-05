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В Берлине прошел карнавал культур
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5 Июня 2017 09:09

В Берлине прошел карнавал культур

Фестиваль объединил сотни музыкантов и танцоров. В главном шествии - параде в Кройцбурге приняли участие взрослые и дети, профессиональные и любительские коллективы. На уличных сценах можно было увидеть как известных, так и начинающих исполнителей. К слову, карнавал проходит уже более 10 лет подряд, его посещают миллионы человек.
  

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