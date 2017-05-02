В Берлине произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами

2 Мая 2017 07:06

В центре Берлина произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами, которые провели несанкционированную акцию в честь "революционного первого мая". Многие из ее участников скрывали лица под масками. Они закидывали бутылками и петардами правоохранителей. Стражи порядка насчитали около 300 агрессивно настроенных человек. Для разгона полиции пришлось применить слезоточивый газ. Есть задержанные.