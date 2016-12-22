В Берлине после теракта не стихают акции протеста

22 Декабря 2016 09:03

Тысячи местных жителей вышли вчера на улицы города с требованием отправить правительство в отставку. Немцы недовольны политикой открытых дверей, проводимой Ангелой Меркель, которая, по их мнению, и спровоцировала кровавую трагедию.

Тем временем ярмарка в Берлине, где произошел теракт, сегодня вновь откроется для посетителей. Правоохранительные органы завершили следственные работы и сняли оцепление с площади Брайтшайд-плац. Впрочем, найти виновника трагедии стражам порядка так и не удалось. Прокуратура разыскивает гражданина Туниса Аниса Амри. Он в розыске не только в Германии, но и во всех странах шенгенской зоны. За информацию о мужчине объявлена награда в 100 000 евро. СМИ обнародовали фотографию и приметы террориста.