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В Берлине после теракта не стихают акции протеста
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22 Декабря 2016 09:03

В Берлине после теракта не стихают акции протеста

Тысячи местных жителей вышли вчера на улицы города с требованием отправить правительство в отставку. Немцы недовольны политикой открытых дверей, проводимой Ангелой Меркель, которая, по их мнению, и спровоцировала кровавую трагедию.

Тем временем ярмарка в Берлине, где произошел теракт, сегодня вновь откроется для посетителей. Правоохранительные органы завершили следственные работы  и сняли оцепление с площади Брайтшайд-плац. Впрочем, найти виновника трагедии стражам порядка так и не удалось. Прокуратура разыскивает гражданина Туниса Аниса Амри. Он в розыске не только в Германии, но и во всех странах шенгенской зоны. За информацию о мужчине объявлена награда в 100 000 евро. СМИ обнародовали фотографию и приметы террориста.

 

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