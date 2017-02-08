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В Берлине отменили более 130 рейсов
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8 Февраля 2017 15:12

В Берлине отменили более 130 рейсов

В аэропортах бастует персонал. Стачку проводят четыре воздушных гавани. Всего в ней принимают участие более двух тысяч человек. Профсоюзы требуют повышения оплаты труда и улучшенной тарифной сетки, а также перспектив карьерного роста. Переговоры с работодателями состоятся послезавтра.

  

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