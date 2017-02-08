В Берлине отменили более 130 рейсов

8 Февраля 2017 15:12

В аэропортах бастует персонал. Стачку проводят четыре воздушных гавани. Всего в ней принимают участие более двух тысяч человек. Профсоюзы требуют повышения оплаты труда и улучшенной тарифной сетки, а также перспектив карьерного роста. Переговоры с работодателями состоятся послезавтра.