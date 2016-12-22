В Берлине ищут нового подозреваемого в теракте на рождественской ярмарке

21 Декабря 2016 15:06

Это двадцатиоднолетний гражданин Туниса Анис Амри. На его имя было выдано временное удостоверение о статусе беженца. Документ обнаружили под водительским креслом грузовика. Между тем страны Европы усиливают охрану рождественских базаров.

Эти места уже давно считаются мишенями террористов. Только в столицах Франции и Бельгии таких рынков десятки, поэтому обеспечение безопасности ярмарок станет серьезным испытанием для правоохранителей многих европейских государств.

В Великобритании приняли решение перекрыть дороги к Букингемскому дворцу, а весь правительственный квартал Лондона под усиленной охраной в связи с повышенной террористической опасностью. Уровень угрозы оценивают как высокий, и особые меры вводятся на три месяца.

Усилены меры безопасности и в Германии.