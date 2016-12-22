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В Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке
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20 Декабря 2016 07:10

В Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке

Погибли не менее 12-ти человек, ранены около 50-ти. Пока никаких данных по пострадавшим нет. Полиция рассматривает инцидент как теракт подобный тому, что был совершен летом в Ницце. За рулем угнанного грузовика в Берлине находился афганец или пакистанец. При обыске в кабине фуры нашли тело мужчины. Что касается самого автомобиля, то он был зарегистрирован в Польше. Задержан один подозреваемый.

 

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