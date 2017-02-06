В мире
6 Февраля 2017 08:05
В Белграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой
На опасный снаряд весом полтонны наткнулись случайно во время проведения строительных работ. Он сильно проржавел и мог сдетонировать в любой момент. Для безопасности во время спецоперации экстренные службы перекрыли ряд улиц Белграда. И ликвидация прошла успешно.
Другие новости
06.02.2017 15:07 / В мире В Китае выясняют причины пожара в спа-салоне
06.02.2017 15:05 / В мире У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
06.02.2017 15:03 / В мире Минюст Румынии выносит на публичное обсуждение законопроект о поправках в Уголовный кодекс
06.02.2017 12:08 / В мире Елизавета Вторая отмечает 65 лет пребывания на троне
06.02.2017 12:05 / В мире В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии
06.02.2017 09:08 / В мире Чилийским спасателям удалось взять под контроль большую часть лесных пожаров
06.02.2017 09:06 / В мире В Вене прошли протесты против запрета на ношение никаба
06.02.2017 09:04 / В мире Жан-Люк Меланшон нашел оригинальный способ оказаться в двух местах одновременно
06.02.2017 09:02 / В мире Марин Ле Пен объявила о начале своей президентской кампании
06.02.2017 08:09 / В мире Рекордный перелет - из Катара в Новую Зеландию
06.02.2017 08:07 / В мире Крупное ДТП в Гондурасе
06.02.2017 07:12 / В мире В Москве открывается Международная выставка "Продэкспо"
06.02.2017 07:10 / В мире Число жертв из-за схода лавины в Афганистане превысило сотню
06.02.2017 07:08 / В мире В Румынии не прекращаются акции протеста
06.02.2017 07:06 / В мире Масштабная антитеррористическая операция в Турции
05.02.2017 15:09 / В мире Филиппинская кухня пополнилась новым блюдом - легобургером
05.02.2017 15:04 / В мире Третий за последние трое суток шторм обрушился на Францию
05.02.2017 15:03 / В мире Антимигрантский указ Дональда Трампа не вступит в силу в ближайшее время