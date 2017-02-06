В Белграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой

6 Февраля 2017 08:05

На опасный снаряд весом полтонны наткнулись случайно во время проведения строительных работ. Он сильно проржавел и мог сдетонировать в любой момент. Для безопасности во время спецоперации экстренные службы перекрыли ряд улиц Белграда. И ликвидация прошла успешно.