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В Белграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой
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6 Февраля 2017 08:05

В Белграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой

На опасный снаряд весом полтонны наткнулись случайно во время проведения строительных работ. Он сильно проржавел и мог сдетонировать в любой момент. Для безопасности во время спецоперации экстренные службы перекрыли ряд улиц Белграда. И ликвидация прошла успешно. 

  

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