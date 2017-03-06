Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В бельгийской деревне Брилен в церкви открылся бар
В мире
RSS
В бельгийской деревне Брилен в церкви открылся бар
Скачать Поделиться

6 Марта 2017 12:11

В бельгийской деревне Брилен в церкви открылся бар

Идею поддержал сам пастор. Дело в том, что в деревушке с недавних пор не осталось ни одного увеселительного заведения. А традиция у местных жителей была... заходить после службы в бар, делиться последними новостями и выпивать по бокалу пива. Священник решил не лишать людей объединяющего обычая и позволил по воскресеньям встречаться в стенах церкви. Впрочем, церковный паб работает только до часа дня, музыка и танцы в нем не допускаются.  

Другие новости

Мини-саммит ЕС во Франции Міні-саміт ЕС у Францыі 06.03.2017 15:07 / В мире Мини-саммит ЕС во Франции
Крупное ДТП в Панаме Буйное ДТЗ у Панаме 06.03.2017 09:02 / В мире Крупное ДТП в Панаме

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =