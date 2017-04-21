В Бельгии задержали пятерых подозреваемых в терроризме

22 Апреля 2017 09:12

Однако в прокуратуре королевства отметили, что аресты не связаны с терактами в Париже и недавней атакой на Елисейских полях. Напомним, вечером 20 апреля Карим Шерфи открыл огонь в центре французской столицы. Погиб полицейский, еще двое получили ранения. Также пострадала немецкая туристка. Нападавший был уничтожен. Рядом с телом террориста следователи нашли записку с присягой группировке "Исламское государство".