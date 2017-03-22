В Бельгии прошли траурные мероприятия в память о погибших в терактах

22 Марта 2017 21:05

Сегодня в Бельгии вспоминали жертв самых кровавых терактов в истории страны. Год назад мощные взрывы на брюссельской станции метро "Мальбек" и в аэропорту Завентем унесли жизни 32 человек. Более 300 были ранены. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство". До сих пор в Бельгии сохраняется высокий уровень террористической угрозы, а экономические потери от терактов составили около миллиарда евро. В брюссельском аэропорту и метро прошли минуты молчания. К местам взрывов целый день несли цветы и свечи. Память погибших почтили и депутаты Европарламента.

Теракты в Брюсселе и нападения в Париже заставили ЕС серьезно пересмотреть меры безопасности и начать работу по предотвращению радикализации населения. Особенно это касается беженцев из мусульманских стран. Власти Евросоюза активно сотрудничают с крупными социальными сетями, которые по запросу правоохранителей блокируют экстремистские странички. Один лишь "Твиттер" за последние полтора года удалил около 630 тысяч аккаунтов радикалов.

Теракты сказались и на политике приема беженцев. К примеру, Германия, которая ранее считалась самой гостеприимной страной, начала депортацию иностранцев, подозреваемых в терроризме. В ближайшее время из ФРГ будут высланы граждане Алжира и Нигерии, задержанные по подозрению в связях с исламистскими группировками и планировании теракта.