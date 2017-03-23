В Бельгии предотвращен теракт

23 Марта 2017 19:12

В Антверпене неизвестный на скорости пытался въехать на многолюдную торговую улицу. Полиция сработала четко. Водитель, предположительно выходец из Северной Африки, задержан. У автомобиля были французские номера. Как сообщает местная пресса, в салоне машины полиция нашла оружие.