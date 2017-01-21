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В Белфасте во время стрельбы на заправочной станции ранен полицейский
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23 Января 2017 08:03

В Белфасте во время стрельбы на заправочной станции ранен полицейский

В Белфасте во время стрельбы на заправочной станции ранен полицейский. Это нападение стало единственным за последние 8 лет. Сейчас следователи выясняют, имеет ли инцидент связь с террористами. Один из стрелков арестован.

  

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