В мире
23 Января 2017 08:03
В Белфасте во время стрельбы на заправочной станции ранен полицейский
В Белфасте во время стрельбы на заправочной станции ранен полицейский. Это нападение стало единственным за последние 8 лет. Сейчас следователи выясняют, имеет ли инцидент связь с террористами. Один из стрелков арестован.
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