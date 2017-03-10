В Батуми на экстренное заседание соберется Совет безопасности Грузии

12 Марта 2017 12:04

В Батуми сегодня на экстренное заседание соберется Совет безопасности Грузии. Поводом стали вчерашние беспорядки. Пострадали более 30 человек, почти половина из которых полицейские. Задержаны 40 активистов. Сотни горожан устроили стихийный митинг у здания регионального управления полиции из-за действий патрульных. Они задержали двух водителей, которые отказались платить штраф. Митингующие попытались прорваться в здание управления. В дело вмешался спецназ. Силовики применили слезоточивый газ.