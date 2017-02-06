В Барселоне начался суд по проведению опроса о независимости Каталонии

7 Февраля 2017 08:06

Он был устроен после того, как Конституционный суд Испании запретил референдум на эту тему. По делу проходят экс-глава правительства региона Артур Мас, бывший вице-премьер и министр образования. Они обвиняются в неповиновении, злоупотреблении властью и нецелевом расходовании бюджета. Причем прокурор требует не тюремный срок, а запретить Масу занимать госдолжности в течение 10-ти лет. На первом заседании Мас заявил, что его единственной целью было узнать мнение граждан Каталонии. У здания суда собралась многотысячная демонстрация в поддержку обвиняемых.