В Багдаде за день произошло два теракта

9 Января 2017 08:03

В Багдаде - два теракта за день. Оба на рынках в восточной части города в шиитских районах. Погибли 18 человек, раненых - более 60-ти. Ответственность за первое нападение взяло на себя "Исламское государство". Причастность ко второй атаке пока не подтвердила ни одна из группировок.

Между тем 15 мирных жителей Мосула стали жертвами авиаудара международной коалиции. Люди находились рядом с колонной бензовозов, когда по машинам стреляли с воздуха. В цистернах перевозили топливо для населения. А конвой не имел никакого отношения к снабжению "Исламского государства".