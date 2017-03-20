21 Марта 2017 08:04

Мощный взрыв прогремел в Багдаде - боевики подорвали автомобиль. Теракт произошел в квартале Амиль, где в основном проживают иракцы-шииты, на одной из самых многолюдных улиц города. Погибли 23 человека, около 50-ти получили ранения. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.