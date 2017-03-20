В мире
21 Марта 2017 08:04
В Багдаде боевики подорвали автомобиль
Мощный взрыв прогремел в Багдаде - боевики подорвали автомобиль. Теракт произошел в квартале Амиль, где в основном проживают иракцы-шииты, на одной из самых многолюдных улиц города. Погибли 23 человека, около 50-ти получили ранения. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.
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