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В Багдаде боевики подорвали автомобиль
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21 Марта 2017 08:04

В Багдаде боевики подорвали автомобиль

Мощный взрыв прогремел в Багдаде - боевики подорвали автомобиль. Теракт произошел в квартале Амиль, где в основном проживают иракцы-шииты, на одной из самых многолюдных улиц города. Погибли 23 человека, около 50-ти получили ранения. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

  

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