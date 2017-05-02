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В Азербайджане повысят пенсионный возраст до 65-ти лет
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2 Мая 2017 19:15

В Азербайджане повысят пенсионный возраст до 65-ти лет

Процесс пройдет поэтапно и продлится до 2027 года. Мера связана с тем, что работающие не могут содержать пенсионеров из-за старения населения. Экономисты считают ситуацию стабильной, когда количество трудящихся в три раза превышает количество пенсионеров. В Азербайджане это соотношение полтора к одному, и число пенсионеров продолжает расти. Отметим, минимальная пенсия в стране - около 64-х долларов. С будущего года повышение пенсионного возраста начнется и в Казахстане.

  

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