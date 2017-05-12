В Австрии захвачен банк

12 Мая 2017 15:10

Преступник ворвался в отделение, которое находится в федеральной земле Тироль. В заложниках - один человек. Территория вокруг финансового учреждения оцеплена. Людей из близлежащих зданий эвакуировали. На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города. Организован кризисный штаб, выясняются мотивы захватчика. Пока он не выдвинул никаких требований.