В Австрии вынесен приговор иракцам, виновным в изнасиловании немецкой туристки

3 Марта 2017 08:05

В Австрии осудили граждан Ирака, которые надругались над немецкой туристкой в канун Нового года. 8 иммигрантов получили от 9-ти до 13-ти лет лишения свободы. Осужденным от 22-х до 48-ми лет. Все они прибыли в Австрию в 2015-м. Их жертва - 28-летняя женщина - до сих пор страдает от посттравматического шока.