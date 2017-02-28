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В Австрии в эти дни можно полюбоваться необыкновенным зрелищем
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28 Февраля 2017 08:12

В Австрии в эти дни можно полюбоваться необыкновенным зрелищем

Из-за резкого перепада температуры на живописном озере Нойзидлерзее начал таять лед. Пейзажи здесь всегда прекрасны, но сейчас они просто поражают воображение. 

  

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