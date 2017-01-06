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В Австрии полицейская группа будет расследовать дела о сексуальных домогательствах
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6 Января 2017 12:14

В Австрии полицейская группа будет расследовать дела о сексуальных домогательствах

В Австрии  создана специальная полицейская группа, которая будет заниматься расследованием дела о сексуальных домогательствах в центре  Инсбрука. Полиция  разыскивает группу  мужчин-иностранцев в возрасте от 19 до 25 лет, которые сексуально преследовали женщин в новогоднюю ночь. В правоохранительные органы обратились  19 женщин.

Мартин Кирхлер, начальник полиции г. Инсбрука (Австрия): "Сейчас полиция продолжает обыски во всех приютах для беженцев. Есть вероятность, что преступники из этих районов. Проверяются приюты  по всему Тиролю”. 

Камеры видеонаблюдения смогли зафиксировать некоторые атаки. Однако из-за низкого качества записи установить личности нападавших пока не удалось. Предполагается, что они были выходцами из Южной Азии либо Северной Африки.

 

 

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