В Австрии полицейская группа будет расследовать дела о сексуальных домогательствах

6 Января 2017 12:14

В Австрии создана специальная полицейская группа, которая будет заниматься расследованием дела о сексуальных домогательствах в центре Инсбрука. Полиция разыскивает группу мужчин-иностранцев в возрасте от 19 до 25 лет, которые сексуально преследовали женщин в новогоднюю ночь. В правоохранительные органы обратились 19 женщин.

Мартин Кирхлер, начальник полиции г. Инсбрука (Австрия): "Сейчас полиция продолжает обыски во всех приютах для беженцев. Есть вероятность, что преступники из этих районов. Проверяются приюты по всему Тиролю”.

Камеры видеонаблюдения смогли зафиксировать некоторые атаки. Однако из-за низкого качества записи установить личности нападавших пока не удалось. Предполагается, что они были выходцами из Южной Азии либо Северной Африки.