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В Австрии намерены запретить носить бурку в общественных местах
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31 Января 2017 07:09

В Австрии намерены запретить носить бурку в общественных местах

Власти также против покрывания головы платком для политиков, судей и прокуроров. Предлагается ряд технических мер для электронного мониторинга джихадистов-репатриантов. В частности, МВД страны предлагает обязательное ношение электронного браслета на лодыжке и перехват телефонных разговоров. Ожидается, что парламентарии Австрии рассмотрят документ сегодня.

  

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