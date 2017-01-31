В Австрии намерены запретить носить бурку в общественных местах

31 Января 2017 07:09

Власти также против покрывания головы платком для политиков, судей и прокуроров. Предлагается ряд технических мер для электронного мониторинга джихадистов-репатриантов. В частности, МВД страны предлагает обязательное ношение электронного браслета на лодыжке и перехват телефонных разговоров. Ожидается, что парламентарии Австрии рассмотрят документ сегодня.