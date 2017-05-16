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В Австрии будут штрафовать за ношение паранджи в общественных местах
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17 Мая 2017 15:06

В Австрии будут штрафовать за ношение паранджи в общественных местах

В Австрии будут штрафовать за ношение паранджи и подобной ей одежды в общественных местах. Такое решение принял парламент страны. За нарушение закона с октября будут наказывать на 150 евро. Эта мера является частью так называемого интеграционного пакета, который также запрещает бесплатное распространение экземпляров Корана. Кроме того, инициатива обязывает мигрантов и беженцев посещать интеграционные курсы, где им будут преподавать язык и рассказывать о ценностях австрийского общества. Тем же, кто от курсов откажется, сократят социальные пособия.

  

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