В Австрии будут штрафовать за ношение паранджи в общественных местах

17 Мая 2017 15:06

В Австрии будут штрафовать за ношение паранджи и подобной ей одежды в общественных местах. Такое решение принял парламент страны. За нарушение закона с октября будут наказывать на 150 евро. Эта мера является частью так называемого интеграционного пакета, который также запрещает бесплатное распространение экземпляров Корана. Кроме того, инициатива обязывает мигрантов и беженцев посещать интеграционные курсы, где им будут преподавать язык и рассказывать о ценностях австрийского общества. Тем же, кто от курсов откажется, сократят социальные пособия.