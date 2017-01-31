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В Австралии велосипедисты во время поездки пережили захватывающую встречу с кенгуру
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31 Января 2017 12:07

В Австралии велосипедисты во время поездки пережили захватывающую встречу с кенгуру

Животное, которое решило перебраться на противоположную сторону шоссе, внезапно выскочило из придорожного кустарника, перепрыгнуло через голову одного из гонщиков и при этом хвостом задело только его шлем. Впечатляющий прыжок попал на GoPro ездока из Аделаиды, который и выложил его в Facebook.
  

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