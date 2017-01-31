В Австралии велосипедисты во время поездки пережили захватывающую встречу с кенгуру

31 Января 2017 12:07

Животное, которое решило перебраться на противоположную сторону шоссе, внезапно выскочило из придорожного кустарника, перепрыгнуло через голову одного из гонщиков и при этом хвостом задело только его шлем. Впечатляющий прыжок попал на GoPro ездока из Аделаиды, который и выложил его в Facebook.