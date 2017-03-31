В Австралии в результате наводнения погибли две женщины

1 Апреля 2017 09:12

В Австралии в результате наводнения из-за циклона "Дебби" погибли две женщины. Одна из них умерла в автомобиле, который унесло течением. Еще несколько десятков человек получили ранения. Около 40 тысяч жителей в результате стихийного бедствия были вынуждены покинуть свои жилища. Без электричества остались более ста тысяч домов. Пять районов штата - Новый Южный Уэльс в Австралии - уже объявлены зонами стихийного бедствия.