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В Австралии в результате наводнения погибли две женщины
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1 Апреля 2017 09:12

В Австралии в результате наводнения погибли две женщины

В Австралии в результате наводнения из-за циклона "Дебби" погибли две женщины. Одна из них умерла в автомобиле, который унесло течением. Еще несколько десятков человек получили ранения. Около 40 тысяч жителей в результате стихийного бедствия были вынуждены покинуть свои жилища. Без электричества остались более ста тысяч домов. Пять районов штата - Новый Южный Уэльс в Австралии - уже объявлены зонами стихийного бедствия.

  

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