В Австралии предотвратили серию терактов

23 Декабря 2016 07:03

Полиция Мельбурна арестовала 7 человек, причастных к деятельности "Исламского государства". Задержанные на Рождество планировали устроить взрывы на железнодорожном вокзале, площади Федерации и в соборе Святого Павла.

Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии: "Я хочу заверить всех австралийцев, что наши полицейские и спецслужбы по всей стране находятся в состоянии боевой готовности и принимают все меры, чтобы сохранить население в безопасности".

Все подозреваемые находились под наблюдением органов правопорядка и сегодня ночью были нейтрализованы во время полицейских рейдов.