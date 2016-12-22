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В Австралии предотвратили серию терактов
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23 Декабря 2016 07:03

В Австралии предотвратили серию терактов

Полиция Мельбурна арестовала 7 человек, причастных к деятельности  "Исламского государства". Задержанные на Рождество планировали устроить взрывы на железнодорожном вокзале, площади Федерации и в соборе Святого Павла.

Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии: "Я хочу  заверить всех австралийцев, что наши полицейские  и спецслужбы по всей стране находятся в состоянии боевой готовности и принимают все меры, чтобы сохранить население в безопасности".

Все подозреваемые  находились под наблюдением органов правопорядка и сегодня ночью были нейтрализованы во время полицейских рейдов.

 

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