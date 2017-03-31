В Австралии посреди дороги нашли мертвую акулу

31 Марта 2017 19:05

В Австралии после сильного циклона "Дебби" на дороге нашли мертвую акулу. Ее вынесло непогодой за 20 километров от океана. Специалисты не исключают, что шторм мог выбросить на берег и других небезопасных обитателей морских глубин. Поэтому местных граждан попросили быть аккуратнее.

В австралийском штате Квинсленд непогодой была повреждена телефонная связь. Аэропорты отменяли авиарейсы. Многие дома остались без электричества, а австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл объявил о введении в действие в штате федерального плана работы в условиях природных катастроф.