В мире
31 Марта 2017 19:05
В Австралии посреди дороги нашли мертвую акулу
В Австралии после сильного циклона "Дебби" на дороге нашли мертвую акулу. Ее вынесло непогодой за 20 километров от океана. Специалисты не исключают, что шторм мог выбросить на берег и других небезопасных обитателей морских глубин. Поэтому местных граждан попросили быть аккуратнее.
В австралийском штате Квинсленд непогодой была повреждена телефонная связь. Аэропорты отменяли авиарейсы. Многие дома остались без электричества, а австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл объявил о введении в действие в штате федерального плана работы в условиях природных катастроф.
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