В Австралии бушуют сильные пожары

9 Января 2017 09:03

Сложная обстановка у города Перт - крупнейшего на западе страны. Борьбу с огнем ведут полторы сотни пожарных. Однако всего за сутки из-за сильного ветра и жары в Австралии пламя стремительно продвинулось к жилым районам. Власти объявили эвакуацию. Полностью закрыто автомобильное движение по нескольким трассам.