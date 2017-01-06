Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Австралии бушуют сильные пожары
В мире
RSS
В Австралии бушуют сильные пожары
Скачать Поделиться

9 Января 2017 09:03

В Австралии бушуют сильные пожары

Сложная обстановка у города Перт - крупнейшего на западе страны. Борьбу с огнем ведут полторы сотни пожарных. Однако всего за сутки  из-за сильного ветра и жары в Австралии пламя стремительно продвинулось к жилым районам. Власти объявили эвакуацию. Полностью закрыто автомобильное движение по нескольким трассам.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =