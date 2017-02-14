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В Астану съезжаются участники сирийских переговоров
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14 Февраля 2017 12:04

В Астану съезжаются участники сирийских переговоров

Завтра здесь стартуют двухдневные дискуссии. Среди участников ожидаются правительство и оппозиция Сирии, спецпосланник ООН и представители стран-гарантов перемирия: Россия, Иран и Турция, а также США в качестве наблюдателей. Среди тем - мониторинг нарушений перемирия, санкции в отношении нарушителей и принятие положения о совместной оперативной группе. Следующий раунд межсирийских переговоров запланирован на понедельник в Женеве.

  

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