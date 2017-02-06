В Астане завершилась встреча оперативной группы по Сирии

6 Февраля 2017 19:03

Заседание проходило в закрытом режиме и длилось 6 часов. В переговорах участвовали военные эксперты из России, Турции, Ирана, Иордании, также ООН.

Сегодня детально обсудили, каким будет трехсторонний механизм контроля за нарушениями соглашения о перемирии. Все делегации выразили готовность сотрудничать в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий. Отдельно речь шла о вопросах свободного гуманитарного доступа в арабской республике. Напомним, две недели назад в столице Казахстана делегации вооруженной оппозиции Сирии впервые сели за стол переговоров с представителями официального Дамаска.