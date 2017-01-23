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В Астане уже скоро может прозвучать итоговое заявление по Сирии
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24 Января 2017 09:01

В Астане уже скоро может прозвучать итоговое заявление по Сирии

Мировая дипломатия в ожидании. В Астане через несколько часов может прозвучать итоговое заявление по Сирии. В нем участники семисторонних переговоров должны прописать обязательства Дамаска и оппозиции по обеспечению перемирия и борьбе с терроризмом, прежде всего против "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусра". Отметим, руководство и оппозиция Сирии оказались за одним столом впервые с начала конфликта. На встрече присутствуют также делегаты России, Турции, Ирана, США и ООН.

  

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