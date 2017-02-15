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В Астане стартовали двусторонние встречи по урегулированию сирийского кризиса
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15 Февраля 2017 15:03

В Астане стартовали двусторонние встречи по урегулированию сирийского кризиса

Сегодня в Астане стартовали двусторонние встречи участников переговоров по урегулированию сирийского кризиса. В столицу Казахстана прибыли представители официального Дамаска, а также России, Ирана, Турции, Иордании и ООН. Ожидается приезд делегации оппозиции. Очередной раунд переговоров продлится 2 дня. Завтра, возможно, удастся согласовать итоговый документ. Пока же участники уточняют позиции, прежде всего по тому, как обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

  

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