В Астане стартовали двусторонние встречи по урегулированию сирийского кризиса

15 Февраля 2017 15:03

Сегодня в Астане стартовали двусторонние встречи участников переговоров по урегулированию сирийского кризиса. В столицу Казахстана прибыли представители официального Дамаска, а также России, Ирана, Турции, Иордании и ООН. Ожидается приезд делегации оппозиции. Очередной раунд переговоров продлится 2 дня. Завтра, возможно, удастся согласовать итоговый документ. Пока же участники уточняют позиции, прежде всего по тому, как обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.