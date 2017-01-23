В Астане стартовала закрытая встреча по межсирийскому урегулированию

23 Января 2017 12:02

За стол переговоров сели представители семи сторон. Это правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, а также США в статусе наблюдателя и спецпосланник ООН Стеффан де Мистура. Это попытка перезапустить мирный диалог в арабской республике после перемирия 30 декабря. Режим введен по согласованию с Анкарой и Тегераном. Впрочем, первые дипломатические контакты в Астане состоялись накануне. По оценкам дипломатов, консультации проходят напряженно. К участникам встречи обратился президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что встреча даст возможность создать условия для решения сирийского кризиса.