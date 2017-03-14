В Астане стартовал третий раунд переговоров по ситуации в Сирии

14 Марта 2017 12:04

На сегодня намечены в основном двусторонние консультации, а на завтра - основное пленарное заседание. Переговоры проходят под эгидой России, Турции и Ирана. Отметим, что представители вооруженной оппозиции Сирии от участия во встрече отказались. Впрочем, эксперты считают, что переговоры в столице Казахстана работают и без участия последних.

Главные вопросы нынешнего этапа межсирийских переговоров - борьба с терроризмом, продление режима прекращения огня и переход к политическому урегулированию сирийского кризиса, например, конституционная реформа. По итогам первых раундов переговоров в Астане удалось заметно укрепить мирный процесс в арабской республике. В частности, был разработан механизм контроля прекращения огня.