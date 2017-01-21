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В Астане сегодня пройдет закрытая встреча по сирийскому урегулированию
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23 Января 2017 07:05

В Астане сегодня пройдет закрытая встреча по сирийскому урегулированию

В переговорах примут участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, а также США в статусе наблюдателя и спецпосланник ООН Стеффан де Мистура. Переговоры в Казахстане — это попытка перезапустить мирный диалог в Сирии после перемирия 30 декабря. Режим введен по согласованию с Анкарой и Тегераном.

  

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