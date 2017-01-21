В Астане сегодня пройдет закрытая встреча по сирийскому урегулированию

23 Января 2017 07:05

В переговорах примут участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, а также США в статусе наблюдателя и спецпосланник ООН Стеффан де Мистура. Переговоры в Казахстане — это попытка перезапустить мирный диалог в Сирии после перемирия 30 декабря. Режим введен по согласованию с Анкарой и Тегераном.