В Астане проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии

В мире
23 Января 2017 19:05
В Астане проходят переговоры по урегулированию ситуации в СирииСегодня в Астане за закрытыми для прессы дверями проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Одна из главных целей - укрепить режим перемирия и заложить основу для возобновления политического диалога о будущем устройстве ближневосточной страны.
Впервые за все время кризиса в арабской республике за один стол сели представители официального Дамаска и оппозиции. На переговорах в Женеве, которые не увенчались успехом, участники конфликта общались не напрямую, а с помощью посредника. И сегодня же в дискуссиях впервые участвуют группировки: их около 15-ти. На переговорах первым взял слово представитель принимающей стороны - министр иностранных дел Казахстана.
Ожидается, что по итогам переговоров (они должны завершиться завтра) состоится подписание документа, в котором, как предполагается, будет говориться о совместной борьбе Турции, Ирана и России с террористическими группировками ИГИЛ и "Джебхат Ан-Нусра".
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