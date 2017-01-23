В Астане проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии

23 Января 2017 19:05

Сегодня в Астане за закрытыми для прессы дверями проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Одна из главных целей - укрепить режим перемирия и заложить основу для возобновления политического диалога о будущем устройстве ближневосточной страны.

Впервые за все время кризиса в арабской республике за один стол сели представители официального Дамаска и оппозиции. На переговорах в Женеве, которые не увенчались успехом, участники конфликта общались не напрямую, а с помощью посредника. И сегодня же в дискуссиях впервые участвуют группировки: их около 15-ти. На переговорах первым взял слово представитель принимающей стороны - министр иностранных дел Казахстана.

Ожидается, что по итогам переговоров (они должны завершиться завтра) состоится подписание документа, в котором, как предполагается, будет говориться о совместной борьбе Турции, Ирана и России с террористическими группировками ИГИЛ и "Джебхат Ан-Нусра".