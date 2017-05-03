В Астане продолжаются переговоры по обстановке в Сирии

3 Мая 2017 15:08

Детально обсуждается создание зон безопасности в арабской республике, также речь идет о том, какие силы будут отвечать за ситуацию - Алжир, Египет, страны БРИКС или ОДКБ. Если государства-гаранты (Россия, Иран и Турция) договорятся и примут документ, то он вступит в силу уже через сутки. Переговоры начались сегодня и продлятся два дня. В столицу Казахстана на встречу в закрытом формате прибыли все участники процесса. Это представители правительства Сирии и вооруженная оппозиция, а также спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура и помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс. Завтра планируется провести пленарное заседание, по итогам которого состоится пресс-конференция. Астана принимает форум уже в четвертый раз.