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В Астане подписан меморандум о создании 4 зон безопасности на территории Сирии
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4 Мая 2017 19:11

В Астане подписан меморандум о создании 4 зон безопасности на территории Сирии

Документ предполагает создание районов, свободных от формирований правительственных сил и вооруженной оппозиции для предотвращения прямого столкновения. К 22 мая должны быть подготовлены подробные карты районов деэскалации. Напомним, в Астане завершаются двухдневные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. В них участвуют представители стран-гарантов - это Россия, Иран и Турция, а также делегации от США, ООН, сирийского правительства и оппозиции.

  

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