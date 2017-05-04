В Астане подписан меморандум о создании 4 зон безопасности на территории Сирии

4 Мая 2017 19:11

Документ предполагает создание районов, свободных от формирований правительственных сил и вооруженной оппозиции для предотвращения прямого столкновения. К 22 мая должны быть подготовлены подробные карты районов деэскалации. Напомним, в Астане завершаются двухдневные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. В них участвуют представители стран-гарантов - это Россия, Иран и Турция, а также делегации от США, ООН, сирийского правительства и оппозиции.