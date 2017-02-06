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В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии
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6 Февраля 2017 12:05

В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии

В ней участвуют делегаты из России, Турции, Ирана и ООН. Главная задача переговоров — утвердить механизм и реализацию режима прекращения огня на территории арабской республики. Также дипломаты надеются на налаживание диалога между правительством Сирии и оппозицией.

  

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