В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии

6 Февраля 2017 12:05

В ней участвуют делегаты из России, Турции, Ирана и ООН. Главная задача переговоров — утвердить механизм и реализацию режима прекращения огня на территории арабской республики. Также дипломаты надеются на налаживание диалога между правительством Сирии и оппозицией.