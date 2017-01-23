В Астане начались переговоры о будущем Сирии и всего Ближнего Востока

23 Января 2017 21:06

Это первые переговоры о политическом урегулировании в Сирии между представителями правительства Башара Асада, сирийской оппозиции, России, Турции и Ирана. Главная идея переговоров - достижение и поддержание мирного процесса в Сирийской Республике. За одним переговорным столом - представители правительства Башара Асада и делегация оппозиции.

Рассказывает Ольга Давидович. Главная тема долгожданной встречи в Астане - введенный еще 30 декабря в Сирии режим прекращения огня. Добиться его удалось при посредничестве России, Турции и Ирана; перемирие стало результатом двухмесячных переговоров между сирийским правительством и повстанцами. Его гарантом выступили Москва и Анкара. Кстати, в настоящее время страны ведут общую военную операцию против "Исламского государства".

О проведении переговоров в Астане президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом еще в середине декабря прошлого года. Как отмечал Путин, новая площадка в Астане может дополнить женевский формат. (Начало же нового раунда переговоров в Швейцарии ожидается 8 февраля). Инициативу поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которого многие называют неформальным лидером всего региона Центральной Азии. Можно говорить, что Евразийский экономический союз - не только эффективное экономическое образование, участники ЕАЭС Минск и Астана, предоставляя площадки для сложных переговоров, становятся своеобразными экспортерами мира.

Сирийская оппозиция направила делегацию из 50 человек. Ее возглавляет Мухаммед Аллюш - один из руководителей радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", воюющая и против Дамаска, и против "Исламского государства". Он уже объявил, боевики оппозиционных группировок намерены возобновить войну, если их делегации не удастся добиться желаемых результатов. Переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в Астане предусматривают непрямой формат. Таким было решение России и Турции.

Переговоры в Астане должны продемонстрировать новое партнерство, которое возникает в ситуации конфликта в Сирии. По данным Минобороны России, приглашенные в Астану полевые командиры оппозиции представляют силы около 65 тысяч боевиков. Это и есть та реальная сила, которая ведет войну.

Результатов переговоров простые сирийцы ждут с волнением. Люди слишком устали от войны и разрухи.