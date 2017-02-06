В Астане эксперты обсудили выполнение договоренностей о перемирии в Сирии

6 Февраля 2017 21:15

Эксперты России, Турции и Ирана обсудили в Астане выполнение договоренностей о перемирии в Сирии, механизм мониторинга и так называемые меры доверия. Первое заседание совместной оперативной группы продолжалось около 6 часов.

В переговорах также приняли участие представители ООН и Иордании. Все делегации отметили позитивный настрой участников и выразили готовность сотрудничать в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий. Отдельно обсудили вопросы свободного гуманитарного доступа в арабской республике. Напомним, две недели назад в столице Казахстана делегации вооруженной оппозиции Сирии впервые сели за круглый стол с представителями официального Дамаска. При посредничестве стран-гарантов стороны заключили соглашение о перемирии.

Тем временем президент Сирии Башар Асад продлил срок действия указа об амнистии для боевиков до 30 июня. Документ освобождает от ответственности боевиков вооруженных формирований, если они сдадутся и передадут оружие судебным или правоохранительным органам. Только накануне в провинции Хомс властям сдались более 100 экстремистов.