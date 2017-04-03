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В Армении завершились парламентские выборы
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3 Апреля 2017 07:09

В Армении завершились парламентские выборы

И лидирует здесь правящая Республиканская партия - 46 % голосов избирателей. На втором месте правоцентристский блок бизнесмена Гагика Царукяна и 25 % голосов. Всего в парламент прошли четыре политические силы. Любопытно, что нынешняя кампания знаковая для Еревана. Уже в следующем году Армения может перейти к парламентской форме правления, а избранные депутаты будут определять следующего президента.

  

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