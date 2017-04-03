В Армении завершились парламентские выборы

3 Апреля 2017 07:09

И лидирует здесь правящая Республиканская партия - 46 % голосов избирателей. На втором месте правоцентристский блок бизнесмена Гагика Царукяна и 25 % голосов. Всего в парламент прошли четыре политические силы. Любопытно, что нынешняя кампания знаковая для Еревана. Уже в следующем году Армения может перейти к парламентской форме правления, а избранные депутаты будут определять следующего президента.