В Аризоне полицейские больше часа преследовали обнаженную угонщицу

6 Января 2017 08:09

В штате Аризона полицейские больше часа преследовали обнаженную девушку, которая угнала машину заместителя шерифа. Как сообщается, она проехала почти половину штата на экстремальной скорости 160 километров в час, пока полиции не удалось проколоть шины авто. Девушка госпитализирована. До угона она заявила о сексуальном насилии. Согласно данным американских СМИ, заместитель шерифа по сигналу прибыл на бензоколонку. Там он нашел женщину без одежды и вышел из авто, чтобы дать ей плед, но тут дама села в его автомобиль и уехала.