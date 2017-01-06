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В Аризоне полицейские больше часа преследовали обнаженную угонщицу
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6 Января 2017 08:09

В Аризоне полицейские больше часа преследовали обнаженную угонщицу

В штате Аризона полицейские больше часа преследовали обнаженную девушку, которая угнала машину заместителя шерифа. Как сообщается, она проехала почти половину штата на экстремальной скорости  160 километров в час, пока полиции не удалось  проколоть шины авто. Девушка госпитализирована. До угона она заявила о сексуальном насилии. Согласно данным американских СМИ, заместитель шерифа по сигналу прибыл на бензоколонку. Там он нашел  женщину без одежды и вышел из авто, чтобы дать ей плед, но тут дама села в его автомобиль и уехала.

 

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