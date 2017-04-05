В мире
6 Апреля 2017 07:07
В Аргентине сильнейшие наводнения
Свыше 7 тысяч человек эвакуированы в Аргентине из-за сильнейших наводнений, вызванных проливными дождями. Вода затопила уже несколько городов, местные жители вынуждены передвигаться по улицам вплавь. Разрушены порядка 2 тысяч домов. Закрыты многие школы, размыты дороги.
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