В Аргентине самолет кружил над аэропортом из-за отсутствия диспетчеров

21 Марта 2017 08:06

В Аргентине самолет 8 минут кружил над закрытым аэропортом города Ла-Риоха. Лайнер прибыл в пункт назначения раньше запланированного. На просьбу пилота дать разрешение на посадку диспетчеры не реагировали несколько минут. Оказалось, сотрудники на тот момент еще не пришли на работу, а сама воздушная гавань была закрыта. Диспетчерскую открыли на три минуты позже, и самолет благополучно приземлился.