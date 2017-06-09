В Аргентине пилот парализовал работу диспетчеров своими песнями и шутками

В мире
10 Июня 2017 15:14
В Аргентине пилот парализовал работу диспетчеров своими песнями и шуткамиЛетчик случайно включил микрофон и 15 минут занимал эфир. В результате десятки рейсов были вынуждены искать другую частоту для переговоров. "Певец" вскоре заметил ошибку и извинился перед коллегами. Администрация Международного аэропорта Эсейса уверяет, что инцидент никак не повлиял на безопасность полетов.
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