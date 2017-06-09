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10 Июня 2017 15:14

В Аргентине пилот парализовал работу диспетчеров своими песнями и шутками

Летчик случайно включил микрофон и 15 минут занимал эфир. В результате десятки рейсов были вынуждены искать другую частоту для переговоров. "Певец" вскоре заметил ошибку и извинился перед коллегами. Администрация Международного аэропорта Эсейса уверяет, что инцидент никак не повлиял на безопасность полетов.