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В Андаманском море продолжается операция по поиску обломков военного самолета
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7 Июня 2017 21:15

В Андаманском море продолжается операция по поиску обломков военного самолета

В ней участвуют три воздушных лайнера и шесть кораблей Вооруженных сил Мьянмы.

Ранее спасателям удалось обнаружить несколько фрагментов пропавшего самолета. Как сообщает Минобороны азиатской страны, на борту пропавшего лайнера находилось 120 человек - члены экипажа и родственники военнослужащих. По предварительным данным, никто не выжил.

Напомним, самолет ВВС Мьянмы исчез с экранов радаров через полчаса после взлета. Причины крушения неизвестны.

  

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