В Андаманском море продолжается операция по поиску обломков военного самолета

7 Июня 2017 21:15

В ней участвуют три воздушных лайнера и шесть кораблей Вооруженных сил Мьянмы.

Ранее спасателям удалось обнаружить несколько фрагментов пропавшего самолета. Как сообщает Минобороны азиатской страны, на борту пропавшего лайнера находилось 120 человек - члены экипажа и родственники военнослужащих. По предварительным данным, никто не выжил.

Напомним, самолет ВВС Мьянмы исчез с экранов радаров через полчаса после взлета. Причины крушения неизвестны.