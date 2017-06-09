В Амстердаме у центрального вокзала автомобиль протаранил группу людей

11 Июня 2017 12:12

Пострадали 8 человек. Но власти поспешили заверить, что это не теракт. Водитель неправильно припаркованного автомобиля пытался скрыться от полиции и сбил несколько человек на тротуаре, а после въехал в стену. Мужчина задержан.