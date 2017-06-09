Главная>>В мире>>В Амстердаме у центрального вокзала автомобиль протаранил группу людей
В мире
RSS
В Амстердаме у центрального вокзала автомобиль протаранил группу людей
Скачать Поделиться

11 Июня 2017 12:12

В Амстердаме у центрального вокзала автомобиль протаранил группу людей

Пострадали 8 человек. Но власти поспешили заверить, что это не теракт. Водитель неправильно припаркованного автомобиля пытался скрыться от полиции и сбил несколько человек на тротуаре, а после въехал в стену. Мужчина задержан.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =