В американском штате Луизиана погоня закончилась полетом

1 Марта 2017 19:16

Пытаясь оторваться от полицейских, угонщик развил скорость до 185 километров в час. Перед автомобилем развернули ленту с шипами, машина съехала в кювет и на огромной скорости взлетела в воздух, после чего приземлилось на крышу другого авто. К счастью, обошлось без жертв. Водитель отделался легкими травмами и находится сейчас под стражей.