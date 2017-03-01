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В американском штате Луизиана погоня закончилась полетом
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1 Марта 2017 19:16

В американском штате Луизиана погоня закончилась полетом

Пытаясь оторваться от полицейских, угонщик развил скорость до 185 километров в час. Перед автомобилем развернули ленту с шипами, машина съехала в кювет и на огромной скорости взлетела в воздух, после чего приземлилось на крышу другого авто. К счастью, обошлось без жертв. Водитель отделался легкими травмами и находится сейчас под стражей.

  

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