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В американском штате Коннектикут в ледяной плен попал олененок
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10 Января 2017 12:04

В американском штате Коннектикут в ледяной плен попал олененок

В реку его загнали койоты. Животное находилось в холодной воде несколько часов и уже не могло выбраться на берег самостоятельно. На помощь пришли люди. Чтобы  не напугать олененка, ему завязали глаза и с помощью веревки вытащили на берег. Видео попало в Интернет и вызвало положительную реакцию у пользователей соцсетей.

 

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