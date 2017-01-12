В американском штате Коннектикут в ледяной плен попал олененок

10 Января 2017 12:04

В реку его загнали койоты. Животное находилось в холодной воде несколько часов и уже не могло выбраться на берег самостоятельно. На помощь пришли люди. Чтобы не напугать олененка, ему завязали глаза и с помощью веревки вытащили на берег. Видео попало в Интернет и вызвало положительную реакцию у пользователей соцсетей.